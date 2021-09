Občanství a titul za dar pro Charlesovu nadaci? Královská rodina řeší další skandál

Na tom by nebylo nic zvláštního ani špatného, nebýt toho, že mělo být bin Mahfúzovi sděleno, že tituly mu pomohou při získání britského občanství a následně rytířského titulu - právo užívat titul sir nebo dame mohou držitelé řádu britského impéria třídy GBE či KBE/DBE, kteří jsou zároveň britskými občany.

V této snaze se měl údajně angažovat právě princ Charles výměnou za dar ve výši 1,5 milionů liber (44,3 milionu korun) pro jeho nadaci. To alespoň tvrdí William Bortrick – bin Mahfúzův poradce.

„Jeho královská výsost tyto žádosti stoprocentně podporuje. Jelikož není lepšího příkladu přínosu než toho Vašeho, měl by tento být náležitě oceněn a uznán,“ napsal Bortrick. Ten nyní tvrdí, že princ Charles musel o všem vědět.

Třiapadesátiletý Fawcett je princi z Walesu velice blízký, Charles se o něm několikrát vyjádřil, že by se obešel bez kohokoliv, jen bez Fawcetta nikoliv. Je zároveň postavou, která se v minulosti potýkala s několika skandály. Nejprve čelil nařčení ze šikany podřízených, následně měl prodávat královské dary. Tato obvinění zatím ustál, minulý týden však vyplulo napovrch, že si zájemci mohli za 100 tisíc liber (2,9 milionu korun) koupit večeři s princem Charlesem.

„Fawcettův dopis, zdá se, ukazuje na spojitost mezi udělením vyznamenání a darováním peněz princově nadaci,“ uvedl Baker. Podle něj by nemělo stačit interní vyšetřování v rámci nadace, ale zapojit by se měla i policie.

Zároveň se ale může objevit další skandál. „To, co jsme zatím viděli, je jen špička ledovce. To, že jsou ty nadace zaštiťovány princem z Walesu, neznamená, že by neměly být podrobeny stejné kontrole jako všechny ostatní charity,“ uvedl zdroj.