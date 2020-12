O ochranné injekci pro Matovičovy ženy rozhodnou lajky

„Vím, že mnozí z vás mě za snahu očkovat co nejvíc lidí na Slovensku přímo nenávidíte. Přiznávám, já vás zase považoval za blázny. A je mi to líto, protože ve výrazné většině to určitě neplatí. Ano, blázni, a korunovaní, jsou ti, kteří šíří bludy o nanočipech ve vakcíně a podobně. Ostatní však máte praobyčejnou lidskou obavu o své zdraví a zdraví svých blízkých a pro to bychom měli mít všichni určitě pochopení,“ konstatoval Matovič.