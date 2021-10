Novinář, který napsal o běloruském IT pracovníkovi zabitém KGB, byl zadržen

Obří rusko-běloruské cvičení s 200 tisíci vojáky začíná. Západ znepokojen Video

Evropa

Rusko s Běloruskem zahájily v pátek rozsáhlé cvičení vojsk s názvem Západ 2021. Manévry potrvají do 16. září a zapojí se do nich na 200 000 vojáků. Do akce už...