Nezakrývejte mi ústa, naléhal Chášukdží na své vrahy, než ho rozřezali

Na nahrávce jeden ze saúdskoarabských činitelů Chášukdžímu tvrdí, že ho musí odvézt zpátky do Rijádu kvůli příkazu Interpolu. Chášukdží mu ale oponuje, že nikde nemá problém se zákonem a že před konzulátem na něj čeká jeho snoubenka. Na konzulát si šel vyřídit doklady ke sňatku. Pak se ho podle Sabahu příslušníci komanda snaží přesvědčit, aby svému synovi poslal zprávu, aby si nedělal starosti, pokud o něm delší dobu neuslyší. „Nic nenapíšu,” odporuje Chášukdží. „Pomož nám, abychom ti také mohli pomoci. Protože nakonec tě odvezeme do Saúdské Arábie. A když nám nepomůžeš, víš, co se stane,” varují novináře.