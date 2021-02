Nepřímá oběť pandemie, uvedl britský soud o smrti chlapce, kterého zavraždila matka

„Nemám žádné pochybnosti, že jste byla milující a oddanou matkou zranitelnému dítěti, dokukd vás a vaši mysl nepřemohla řada vnějších tlaků,“ uvedla soudkyně. „Mělo by být uvedeno, že Dylan byl nepřímou obětí přerušení normálního života kvůli pandemii covid-19,“ dodala soudkyně.

Od 6. července úřad začal vyřizovat její žádost. O den později v telefonickém rozhovoru Freemanová upozorňovala na to, že její psychické problémy jsou čím dál tím horší, že se cítí ignorovaná a že je pod takovým tlakem, že má pocit, že není schopná mentálně fungovat. Od zahájení řízení až do vraždy ale uplynul další měsíc, aniž by úřad, i přes naléhání tří lékařů, v její žádosti jakkoliv rozhodl.