Nemocná Číňanka jezdila po Londýně taxíkem

„Nepomáhají zpřísněná pravidla ani výzvy k obezřetnosti, protože lidé se chovají nezodpovědně,“ poznamenal k tomu britský deník The Daily Mail. Přenašečka viru nechyběla předminulý čtvrtek mezi 250 delegáty semináře o autobusové přepravě. O tři dny později, v neděli večer, dorazila do nemocnice Lewisham v jižním Londýně taxíkem Uber, a to navzdory veškerým varováním.

„Dva zdravotníci, kteří s ní přišli do kontaktu v nemocnici, museli do izolace stejně jako řidič taxislužby,“ napsal list s tím, že každý, kdo má sebemenší podezření na koronavirus, by měl zůstat doma, zavolat na nouzovou linku 111 a počkat na přepravu do nejbližší nemocnice. V Lewisham Hospital ženě vzali stěry a poslali ji domů, aby čekala na výsledky testů. Byly pozitivní.