Německo nechce dávat mladším 60 let vakcínu AstraZeneca

Stiko v prohlášení rovněž uvedla, že do konce dubna chce vypracovat podrobné doporučení pro postup v případech, kdy lidé mladší 60 let již první dávku této vakcíny dostali a nyní by měli dostat druhou. Spahn k tomu poznamenal, že lidé pod hranicí 60 let se mohou sami po konzultaci s lékařem rozhodnout, zda AstraZeneku chtějí, nebo zda ji odmítnou.