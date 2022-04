Německé dilema. Co si počít s majetky oligarchů

Jenže co se má udělat s vilami? Sankce EU prodej zakazují, ale nenabízejí možnost Usmanova vyvlastnit. Okresní správce však vidí cestu: „Připravujete o majetek i jiné zločince a to je pro mě zhruba stejný rozměr, ne-li horší.“

„Není žádná mezera v trestní odpovědnosti. Porušení sankcí teoreticky je trestným činem. To znamená, že pokud by se Usmanov pokusil vilu prodat, mohl by být obviněn z trestného činu, a domy by mu tak mohly být zabaveny,“ vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti v Berlíně.