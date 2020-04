Nejhrůznější masovou vraždu v dějinách Kanady spáchal zámožný alkoholik

Okolnosti jeho činu nenasvědčují tomu, že by jednal v afektu. „To, že měl k dispozici policejní auto a uniformu, svědčí o tom, že nešlo o neplánovaný čin,” řekl novinářům policejní vyšetřovatel Chris Leather.

Podle sousedů měl Wortman zájem o kanadskou policii a sbíral předměty s ní spjaté. Pořídil si mimo jiné dvě vyřazená policejní auta. „Byl to takový ten pošahanec, co ho opravdu braly policejní sběratelské kousky,” popsal deníku Globe and Mail Nathan Staples, od něhož chtěl Wortman před časem koupit vyřazené policejní auto.