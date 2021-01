Na Blízkém východě našli němečtí zbrojaři zlatý důl

Podle ministerstva mohly německé firmy vyvézt do oblasti zbraně a vojenské vybavení celkem za 1,16 miliardy eur (přes 30 miliard korun). Největším zákazníkem se stal Egypt, pro který exportéři získali povolení v hodnotě 752 milionů eur.

Po Egyptu následují Katar (305 milionů eur), Spojené arabské emiráty (51,3 milionu eur), Kuvajt (23,4 milionu) a Turecko (22,9 milionu). Die Welt poukazuje, že všechny tyto země se nějak zapojily do konfliktů na Blízkém východě a v přilehlých oblastech, ať už jde o válku v Jemenu, nebo o konflikt v Libyi, sousedovi Egypta.

Mezi zákazníky nefiguruje jiný významný dovozce zbraní – Saúdská Arábie. Předloni ustoupila totiž vládní CDU koaliční sociální demokracii a přistoupila na klauzuli v koaliční smlouvě, podle níž se německý zbrojní materiál nemá vyvážet do zemí, jež se „bezprostředně“ podílejí na jemenském konfliktu. Postihlo to zatím jen Saúdskou Arábii, Súdán, který dočasně vyslal do Jemenu pozemní jednotky, a samozřejmě Jemen. Na této válce se však podílí také Egypt, Kuvajt a Spojené arabské emiráty.