Londýn si chce znovu došlápnout na řidiče. Nově mají platit za ujetý kilometr

Řidiči by platili podle toho, kolik kolik kilometrů ve městě najedou. Problém ovšem je, že technologie, která by to uměla měřit, zatím neexistuje. Alternativním návrhem je nechat platit řidiče denní poplatek ve výši 2 liber (58 Kč) jako kompenzaci za znečišťování prostředí, nebo zpoplatnění vjezdu do oblasti Greater London (Velký Londýn).