Londýn chce mít do roku 2030 metro poháněné z obnovitelných zdrojů

Londýn se do roku 2050 chce dle slov svého starosty Sadiqa Khana stát městem poháněným energií pouze z obnovitelných zdrojů. Jako prvním má jít příkladem londýnské metro, které je největším spotřebitelem elektřiny ve městě. Do roku 2030 by všechna měla pocházet z obnovitelných zdrojů.