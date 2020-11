Lesbické páry se rozvádějí častěji než gayové, tvrdí data z Británie

Britský statistický úřad trvá na to, že za nárůstem částečně stojí zpožděné vyřízení rozvodu. Podle právníků lze ovšem očekávat další navýšení rozvodovosti kvůli tlaku, který na vztahy klade současná koronavirová krize.

Britský statistický úřad zároveň poukázal na to, že rozvodovost stejnopohlavních manželství se konstantně zvyšuje od roku 2014, od kterého mohou gayové a lesby svazek uzavírat. Vyplývá to mimo jiné z toho, že do manželství vstupuje stále více osob.