Kyjev: Rusko útok nechystá. Zatím

To ale podle něj neznamená, že nebude vůbec. „Hrozba stále existuje,“ připustil.

Reznikov také tvrdil, že podle jeho informací ruské ozbrojené síly dosud nevytvořily žádnou útočnou skupinu, která by měla být důkazem chystané invaze.

„Věřte mi, že je tam mnoho zajímavého, o čem jsme dříve jen snili,“ uvedl, aniž upřesnil, o jaké zbraně jde. V úterý do Kyjeva dorazila již třetí zásilka vojenského vybavení a munice z balíku pomoci USA ve výši 200 milionů dolarů (asi 4,35 miliardy Kč).

Rakušan: Česko by mohlo vyslat policisty na slovensko-ukrajinskou hranici

Ujistil, že nemá v úmyslu vyslat americké jednotky na Ukrajinu, ale zároveň uvedl, že by v nejbližší době mohl rozhodnout o přesunu do Evropy části z 8500 amerických vojáků, kteří kvůli krizi byli uvedeni do bojové pohotovosti, k posílení východního křídla NATO.