Jsi Jidáš, buší republikáni do „zrádce“ Romneyho

Senátní proceduru zastínila informace listu The New York Times o připravované Boltonově knize Místnost, kde se to odehrálo (The Room Where It Happened). Napsal v ní, že prezident výslovně řekl, že vojenskou pomoc pro Kyjev pozastavil, aby přiměl ukrajinské úřady k obnově vyšetřování Bidenova syna.