Johnson táhne konzervativce ke dnu

Westminster voting intention: LAB: 38% (+1) CON: 28% (-5) LDEM: 13% (+3) GRN: 7% (+1) REFUK: 4% (-1) via @YouGov

S Johnsonem jako premiérem je spokojeno jen 23 procent voličů, 35 procent by považovalo Starmera za vhodnější volbu v čele vlády.

Po několikaměsíční kritice, že je Starmer v čele opozice nevýrazný, se tak jedná o první výraznější signál, že by mohl konzervativce vyhnat z Downing Street.

Johnson se za účast na seanci omluvil, popírá ale, že by porušil vládní opatření.

Jak průzkum ukázal, věří mu pouze šest procent populace. Většina lidí (60 procent) si myslí, že by měl rezignovat. Do Johnsona se ve čtvrtek ostře pustil tisk, a to i ten jinak standardně nakloněný pravici.