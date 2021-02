Itálii má z vládní krize vyvést „Super Mario“, tak jako euro

To dosud odmítalo hlasovat pro kabinet, kterému by nepředsedal stávající premiér v demisi Giuseppe Conte. Pokud by se mu to ale podařilo, Draghi už oznámil, že prioritami jeho vlády bude posílení kampaně na očkování proti covidu-19, ekonomická obnova země po pandemii a smysluplné využití evropských fondů.