Hrůzný nález ve Španělsku. Žena zemřela v bytě, tělo zčásti snědly její kočky

Hrůzný obrázek se naskytl policistům, kteří přišli do jednoho z madridských bytů vyšetřovat, co se stalo s jeho 79letou obyvatelkou. Narazili na mrtvé tělo ženy, které bylo téměř do pasu okousané od koček, jež v bytě s majitelkou žily. Předpokládá se, že žena zemřela v důsledku nákazy koronavirem zhruba před třemi měsíci.