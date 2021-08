Hrdý mouřenín nad německým antirasismem žasne

Jmenuje se Zum Mohrenkopf (U mouřenína). Pojmenování mu přineslo mnoho otázek, zloby i provokací, ale také spokojených hostů. Onuegbu, rodák z nigerijské oblasti Biafra, se netají tím, že je od roku 2001 hrdý občan Spolkové republiky a šlesvicko-holštýnský vlastenec. Nejen to. Uspokojením ho naplňuje i vývěsní štít jeho podniku.

Na webu svého podniku vysvětluje zájemcům souvislosti: „Slovo mouřenín nemělo hanlivý nádech. Naopak, používalo se pro ty, kteří uspěli ve službách šlechtických rodů. A na to chci navázat,“ svěřuje se. Přiznává, že ho nejen v rozhovorech s hosty i v jeho okolí zaráží, jak mnoho Němců nenávidí sebe sama, a také jejich křečovitý a vyhrocený antirasismus.

„Média, politici i aktivisté neúnavně přiživují okázalé, militantní tzv. antirasistické postoje, které nejednou vyznívají tragikomicky,“ přiblížil týdeníku Focus. To, co sám pokládá za rasismus, dokládá na svém zážitku. Do jeho restaurace dorazil černošský host s německou manželkou.