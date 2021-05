Francií stále hýbe dopis vojáků, kteří hrozí vojenským pučem

I když aféra trochu odezněla, Victor Mallet v páteční analýze v listu The Financial Times podotkl, že text ukazuje na hluboké rozdělení francouzské společnosti, i když uvedl, že navzdory výzvě po změně už není v Evropě doba na puče. Sociologický průzkum po zveřejnění dopisu však ukázal, že dopis podporuje 58 procent oslovených včetně řady voličů levice.

Ústřední myšlenku vyjadřuje výraz „délitement“, tedy osekávání, ořezávání nebo také „salámová taktika“. To se podle signatářů projevuje ve třech rovinách. V první se z Francie dnes a denně odkrajují nová území, na kterých přestávají platit zákony republiky a prosazuje se otevřené pohrdání Francií, dějinami a hodnotami, strhávají se sochy velkých postav francouzských dějin. To generálové odsuzují jako snahu připravit Francii o dějiny a sebeúctu.

Po vraždě učitele Patyho se vyjádřil, už jako penzista, ve prospěch uzavření islámských mešit, vypuzení radikálních imámů a obnovení kontrol na hranicích.

Pokud by do volebního klání vstoupil, mohl by se stát černým koněm prvního kola, kde by ubral hodně hlasů jak Macronovi, tak Le Penové. A jeho doporučení by mohlo velice výrazně ovlivnit i výsledek druhého kola.