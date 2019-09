Firmy se do Sýrie derou i přes sankce

Sýrie je minimálně do příštího května pod sankcemi EU, které zabraňují dovozu ropy, blokují dodávky zejména do energetického sektoru a zakazují techniku, která by mohla být použita pro represe nebo měla dvojí užití – tedy civilní i vojenské. Dopad sankcí je ve válkou zdecimované zemi vidět.