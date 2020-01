EXPO: Česká zahrada v Dubaji se rozpučí na jaře

„Jsme první dokončená hrubá stavba, když pominu pavilony organizátorů a Saúdské Arábie. Z těch s původní architekturou a v původních budovách jsme nejpokročilejší. Ne že bychom chtěli být za šprty, i když samozřejmě, že to, že jsme první, je určitě bod plus. Především chceme ukázat skutečný potenciál S.A.W.E.R.u, zařízení na přeměnu vzduchu na vodu. Chceme spustit provoz a kultivaci písku, tedy onu rajskou zahradu, už v dubnu. Proto pavilon musíme mít do konce března a hrubou stavbu v lednu a tak dále,“ řekl na otázku Práva Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na EXPO 2020 v telemostu s tiskovou konferencí v buštěhradském centru energeticky efektivních budov ČVUT.