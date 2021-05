Egypt už rozšiřuje Suez

Loď Ever Given blokovala Suezský průplav. Foto: Maxar Technologies, Reuters

Egypt zahájil podle deníku The Guardian bagrování v jižní části Suezského průplavu s cílem umožnit obousměrný provoz v místech, kde v březnu na šest dní uvázla obří kontejnerová loď Ever Given.