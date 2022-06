Dron natočil pád tribuny při býčích zápasech v Kolumbii: Čtyři mrtví, 500 zraněných

Během kolumbijské verze býčích zápasů nazývané „corraleja” vstupuje do ringu veřejnost. Na rozdíl od akcí známých ze španělské kultury se býci po zápase nezabíjejí. Událost je obecně mnohem méně formální.

Kolumbijská corraleja je specifická v tom, že je do ní zapojena veřejnost a býk se po zápase nezabíjí.

Není to totiž poprvé, co k něčemu takovému došlo. Už v sobotu bylo při býčích zápasech v El Espinalu zraněno několik lidí. Zkraje měsíce pak ve městě Repelon jeden z účastníků zemřel poté, co ho býk napíchl na rohy.