Do boje s požáry v Řecku vyrazili i hasiči ze severu Moravy

Do zahraničí vyrazí celkem 36 hasičů a 15 vozidel, z Moravskoslezského kraje bylo vysláno 14 hasičů. Nejprve se i s technikou přesouvají na shromaždiště v Podivíně na Břeclavsku, odkud by dnes odřad okolo 09:45 měl vyrazit do Řecka. Novinářům to sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.