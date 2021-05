Dívka chtěla napodobit populární video z TikToku, skončila s popáleninami v kritickém stavu

Třináctiletá dívka leží v nemocnici od 13. května s popáleninami třetího stupně v oblasti hlavy a krku a má před sebou nejméně tři náročné operace. Je stále pod sedativy a podle rodiny zřejmě tuší, že je v nemocnici, ale neví proč, a co se přesně stalo.

„Běžela jsem tam a otevřela dveře do koupelny. Všude byl oheň, Destini hořela,“ popsala hrůzné okamžiky. Svou dceru vytáhla z hořící místnosti, uhasila a zavolala záchranáře.

I když Destini nebyla schopna svým blízkým říci, co přesně v koupelně dělala, její matka to tuší. Dívka chodící do sedmé třídy byla vášnivou uživatelkou sociální sítě TikTok. Z rozhovoru s Destininými spolužačkami rodina zjistila, že si dívka oblíbila video, ve kterých lidé nasprejují hořlavinou na zrcadlo obrazec, který zapálí. Destini chtěla trik zřejmě zopakovat.