Děti na prodej. Odhalení šokuje Polsko

„Pro mě to je jednoduché, za 100 tisíc zlotých přivedu na svět dítě lidem, kteří po něm touží, a po porodu se zříkám všech práv,“ vylíčila žena jménem Marta. Podobně se vyjádřila i Katarzyna, která však za takovou službu požaduje o 30 tisíc zlotých více.

„Kdybych o takové možnosti věděla dřív, nezadlužila bych se půjčkami na renovování starého domu po babičce, ale absolvovala bych dvě těhotenství na objednávku a rovnou si koupila nový byt,“ podotkla Iwona. „Teď je to složitější, ale až půjčku splatím, budu mít svatý klid,“ zdůvodnila reportérům rození dětí na objednávku.

Televize zároveň představila způsob, jak takové dítě „legalizovat“ pro příští rodiče. Jeho matka musí v notářsky ověřeném dokumentu kupujícího muže označit za biologického otce. Ten někdy skutečně dodá sperma, které si žena následně aplikuje, jak to vylíčila jedna z žen, která je nyní v osmém měsíci těhotenství a už má objednávku na další dítě. „Nejčastěji ale proces oplodnění probíhá jinak, a ne vždy je spojený s tím, kdo se vydává za otce dítěte,“ upozornila další žena.

„V podstatě všechno je to jednoduché jako facka, nikdo nic stejně nekontroluje. Kdo by také zjišťoval, zda skutečná matka s tímto mužem opravdu spala a zda ji oplodnil, navíc když to ani jedna ze stran nezpochybňuje,“ vylíčila televize.