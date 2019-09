Dědicové IRA znovu sahají po zbrani

Jak napsal v reportáži z Ulsteru deník The Daily Mail, tzv. Nová irská republikánská armáda verbuje mladé bojovníky a oprašuje kult hrdinů bojujících ještě před dvaceti lety proti britské armádě a policii.

Veřejnost vyděsilo především několik týdnů staré video z katolické čtvrti Falls Road v Belfastu. Jde o záběry z pohřbu někdejšího „kata“ IRA Alexe Murphyho. Ten zastřelil v roce 1988 jednoho ze dvou zajatých britských vojáků a dostal za to 83 let vězení. Po podpisu Velkopáteční mírové dohody ale vyvázl na svobodu, přičemž neodseděl ani deset let.