ČR je v lepší polovině v počtu nakažených v EU, v počtu obětí je osmá nejhorší

České republice, která byla nejhorší od počátku února do poloviny března, patří stejně jako před týdnem 15. místo (před dvěma týdny byla dvanáctá). Patří tedy do poloviny zemí EU postiženým méně koronavirem. ČR má za posledních 14 dní 298 případů na 100 000 obyvatel (před týdnem měla 365 případů). Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Počet je nižší než v Německu, kde to 327 případů na sto tisíc lidí a v Rakousku s 316 případy. Nejméně nakažených na sto tisíc obyvatel za čtrnáct dní má Finsko - 55.