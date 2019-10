Corbyn věští mimořádné volby do Vánoc

Pokud vláda Borise Johnsona ztratí v parlamentu důvěru, měl by se podle Corbyna „samozřejmě” stát prozatímním premiérem on sám. Možnost, že by labouristé podpořili jiného kandidáta, označil Corbyn za „hypotetickou”. Koalici s žádnou jinou stranou nechystá.