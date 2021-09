Chyba v navigaci zavedla namol opilého řidiče z Česka do náručí rakouské policie

Chyba v navigaci nasměrovala řidiče z Česka přímo do náručí rakouské policie. To by samo o sobě nebylo tak zlé, kdyby Čech nebyl namol opilý, napsal v pondělí rakouský bulvární deník Kronen Zeitung s odvoláním na policii.