Chyba, míní o invazi bývalý bojovník vagnerovců

Ruský žoldnéř, který dle svých slov v letech 2015 až 2019 válčil na východě Ukrajiny i v Sýrii, o svých zkušenostech sepsal knihu s názvem Dvakrát do stejné řeky. Ta nyní kromě ruského originálu vychází i ve francouzském překladu, neboť Gabidullin se v obavě o bezpečnost raději uchýlil do Francie.

Ačkoliv řady „vagnerovců“ opustil poté, co jej před třemi lety u syrské Palmýry zranil granát, před ruskou invazí na Ukrajinu prý znovu dostal nabídku jít bojovat. Odmítl.

Zčásti prý i proto, že po zážitcích v Sýrii nabyl dojmu, že ruská armáda v takové válce nemůže uspět. „Naprosto je zaskočilo, že se střetli s opravdovou armádou a že vzdoruje tak houževnatě,“ citovala Gabidullina televize CNN. „Řekl jsem jim, že je to chyba,“ dodal. Rusku na Ukrajině předvídá porážku.

Za chybu zpětně považuje i ruské angažmá v Sýrii. Gabidullin, který má po letech bojů mimo jiné poškozený sluch, tvrdí, že se v roce 2018 zúčastnil bitvy o město Chašam, kde při amerických náletech podle některých tvrzení zemřely až stovky ruských žoldnéřů. „Vůbec jsme tam neměli být, naše vedení to zpackalo. Američané přesně věděli, kde jsme,“ vzpomíná nyní Gabidullin dle webu britského listu The Guardian.

Nyní je toho názoru, že Rusko by se mělo soustředit spíše na řešení domácích problémů. „Máme rakety, ale ne normální auto. Nemáme domácí alternativu iPhonu. Jsme úplně závislí na západních technologiích,“ stěžuje si. „Bylo by lepší vyřešit tohle, ale potřebovali malou vítěznou válku, aby jim stoupla podpora,“ říká na adresu ruského vedení. Tomu má za zlé i to, že prý používá žoldnéře „nemorálním způsobem“.