Bransonova Virgin Galactic odkládá komerční lety k hranicím kosmu

Práce na kosmické lidi VSS Unity a letadle VMS Eve, které ji vynáší, začnou tento měsíc. Potrvají osm až deset měsíců, takže půlka příštího roku je nejbližším termínem, kdy by se mohl uskutečnit testovací let Unity 23. Termíny komerčních letů s vesmírnými turisty Unity 24 a Unity 25 ještě nebyly stanovené.

Podle interních nařízení měla v tu chvíli společnost dvě možnosti - korigovat trajektorii letu, nebo vypnout raketový motor. Druhé by sice bylo nejbezpečnější, ale znamenalo by to, že se loď s Richardem Bransonem na palubě nedostane k hranicím kosmického prostoru. Let proto pokračoval. FAA později opět lety VSS Unity umožnil.