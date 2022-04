Bin Ládin toužil zopakovat 11. září. Plánoval ničit tankery a vlaky

Částečně za to může „obrovský omyl“ v tom, jak předpověděl, že USA zareagují na ztrátu tisíců lidí 11. září. „Myslel si, že Američané vyjdou do ulic, zopakují protesty proti vietnamské válce a budou tlačit na vládu, aby se stáhla z většinově muslimských států,“ řekla Lahoudová s tím, že z dopisů vyplývá, že očekával nanejvýš „omezený letecký útok“.

Terorista také vyzval své stoupence, aby zabili prezidenta USA Baracka Obamu, jehož vražda by ovlivnila volby v roce 2012. Naopak zakázal zavraždit Joea Bidena, protože se domníval, že atentát na Obamu by otevřel Bidenovi cestu ke kandidatuře na prezidenta po zbytek jeho funkčního období. Biden nebyl podle Usámy na tuto práci připraven, takže by přivedl USA do krize.