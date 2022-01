Biden nemile překvapil Ukrajinu. Rozlišuje mezi velkou a menší ruskou invazí

Dodal však: „Jedna věc je, když jde o menší vpád, a my (v NATO) se nakonec pohádáme o tom, co bychom měli dě­lat a co ne. Ale pokud skutečně udělají to, co jsou schopni udělat se silami shromážděnými na hranicích (…), bude to pro Rusko katastrofa.“