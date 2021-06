Biden před schůzkou v Ženevě: Putin je důstojný soupeř

„Setkal jsem se s ním už dřív. Je bystrý a tvrdý,“ prohlásil před setkáním Biden na adresu šéfa Kremlu. „A zjistil jsem, že je to důstojný soupeř, jak se říkalo, když jsem hrával baseball,“ vysekl mu kompliment. Na otázku, zda ruského prezidenta stále považuje za „zabijáka“, jak řekl v březnu, reagoval nejprve smíchem a pak přiznal, že ano. „Nemyslím, že by to bylo s ohledem na naši chystanou schůzku příliš důležité,“ dodal.