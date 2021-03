Babiš a další premiéři chtějí summit kvůli přidělování vakcín

V sobotním zveřejněném dopise to podle agentury APA napsalo pět premiérů členských zemí EU včetně předsedy české vlády Andreje Babiše a rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

Vláda do konce března spustí očkovací kampaň. Má stát přes 50 milionů

„Pokud bude tento systém takto pokračovat, vzniknou do léta obrovské nerovnosti mezi členskými státy a dále se prohloubí. Některé by za pár týdnů mohly dosáhnout kolektivní imunity, zatímco ostatní by daleko zaostávaly,” stěžuje si pět předsedů vlád.