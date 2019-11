Aktivisté v Německu pokaňkali pohádku o Zelených

Dlouho se zdálo, že osud nastavuje německým Zeleným – chtělo by se říci: konečně – svou nejpřívětivější tvář. V průzkumech veřejného mínění se přetahovali s křesťanskou demokracií (CDU) kancléřky Angely Merkelové (65) o pozici nejsilnější politické síly. Možnost, že by jejich šéf Robert Habeck (50) usedl do kancléřského křesla, se z říše snů přesunula do hájemství naděje. A pak se zjevili ekologičtí radikálové a strhli Zelené z výšin na tvrdou zem.