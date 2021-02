Zásadní otázka kolem vakcíny: Očkovaní už virus nešíří, naznačují data z Izraele

Podle předběžných výsledků laboratorních testů by vakcína měla bránit tomu, aby lidé bez příznaků mohli šířit covid-19. To je přitom otázka, která je při odhadování dalšího vývoje pandemie zcela zásadní, protože je stále ve hře varianta, že očkovaný člověk sice sám po kontaktu s koronavirem SARS-CoV-2 neonemocní covidem-19, přes sliznice však může virus nějakou dobu roznášet dál.

„Výsledek přeceňuje snížení přenosu u vakcíny od Pfizeru. Myslím, že skutečné snížení přenosu je nižší než odhadovaných 89,4 procenta. O kolik nižší? Potřebujeme více důkazů, abychom to věděli jistě. Ale i tak očekávám, že zjistíme, že vakcína přenos snižuje. A to by byla velmi dobrá zpráva,“ uvedla profesorka Zoe McLarenová z University of Maryland Baltimore County.