Záběry z dronu: Takhle vypadá bejrútský přístav půl roku po výbuchu

Ledek, co explodoval v Libanonu, byl možná určen pro Sýrii Blízký a Střední východ

Zástupci premiéra uvedli, že předchozí administrativa měla na činy šest let (ačkoli Dijáb byl ve funkci od ledna 2020 - pozn. red.). Aún uvedl, že nemá pravomoc „řešit věci přímo s přístavištěm“. „Je tu hierarchie a všichni, kdo o tom věděli, měli znát své povinnosti a učinit nezbytné,“ dodal.

„Dosud jim ale nebylo řečeno, z čeho jsou vlastně obviněni. Signalizuje to, že soud buď není schopen dosáhnout spravedlnosti, nebo v horším případě ani není ochoten,“ uvedla Aja Majzúbová z amerického centra lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Libanon se navíc nachází v obtížné ekonomické situaci. Zemi postihl nejen koronavirus, ale také pokles libanonské libry vůči dolaru. Její cena za poslední rok spadla o téměř 80 procent. „Sehnat materiál je pro nás teď mimořádně nákladné, přesto je to nezbytné, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů,“ řekl Al-Džazíře Muhammad Ghotmeh, ředitel stavební společnosti CTI Contracting, která pracuje na sedmi projektech ve zničeném přístavu.

Také on se pustil do kritiky vlády, která podle něj pořádá hodně tiskovek, ale nemá žádný hmatatelný výsledek. „Finančně podpořila akorát základní věci jako jídlo a dočasný přístřešek pro postižené. Dosud se ale nepodílela například na nějakých soukromých domech, kde by se dalo žít,“ uvedl.