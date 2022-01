Ve věznici obsazené v Sýrii Islámským státem bojují i nezletilí

Ve středu kurdské Syrské demokratické síly (SDF) oznámily, že věznici, na kterou před týdnem zaútočili bojovníci Islámského státu, aby osvobodili své spolubojovníky, mají pod kontrolou. Když se na místo ve čtvrtek dostali novináři listu The New York Times, zjistili, že se o věznici dál bojuje a tvrdé střety probíhají i v jejím okolí.

Poničenou věznici příslušníci SDF ostřelovali z raketových granátometů a slyšet byl i rachot rychlopalných protileteckých děl používaných proti živé síle. Asi šedesát až devadesát bojovníků IS se stále drží zabarikádováno v různých částech jedné ze tří budov jedné části věznice. Na palbu odpovídali.

BEZ KOMENTÁŘE: Islámský stát svádí tvrdé boje o věznici v syrské Hasace Video: Reuters

„Naše síly tyto teroristy vyzvaly, aby se vzdali, a pokud se nevzdají, budou s nimi jednat tvrdě,“ uvedla SDF podle listu The Washington Post.

Nezletilí v bojích

Jasný není osud 850 nezletilých, kteří byli internováni ve věznici po dobu tří let, protože jejich rodiče se přidali k IS. Když SDF oznamovaly, že ovládly věznici a všichni příslušníci IS se vzdali, což se později ukázalo jako nepravdivé, o osudu nezletilých se nezmínily, uvedl turecký server TRT.

SDF původně uváděly, že je bojovníci IS použili jako lidské štíty. Nyní vysoký představitel SDF pod podmínkou anonymity řekl novinářům listu The New York Times, že chlapci ve věku deset až osmnáct let sice byli v separátním oddělení, ale při obléhání věznice se smísili s dospělými vězni. Někteří podle něj dostali zbraně a byli naverbováni nebo donuceni se zapojit do bojů. Neupřesněný počet dalších se vzdal nebo byl zajat. Ti byli odděleni od dospělých.

Většina zajatců ale byla z řad bojovníků, kteří na věznici zaútočili. Počet obětí bojů není jasný, podle nepotvrzených údajů je jich asi dvě stě, ale finální číslo bude asi vyšší.

Podle syrské státní agentury SANA ale bojovníci Islámského státu část dětí a vězňů unesli a odvezli na neznámé místo.

Těžké boje a razie

Kromě toho, že se bojuje přímo u věznice, podniká SDF razie přímo ve městě, ve čtvrtích Zuhúr a Hvajran i několika vesnicích v okolí Hasaky. Pátrá po bojovnících IS a odvedla si řadu civilistů. Zpřísněny byly i kontroly na kontrolních stanovištích s cílem oblast odříznout. Vyhlášen v ní byl zákaz vycházení.

U Hvajranu bylo za pomoci těžké techniky srovnáno se zemí deset domů, protože se v něm prý opevnili nebo je využívali bojovníci Islámského státu. Další domy naproti místnímu pekařství byly poničeny střelbou.

Příslušníci milice SDF při raziích v Hasace Foto: North Press Agency Digital, Reuters