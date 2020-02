V Jeruzalémě auto vjelo do skupiny izraelských vojáků

Nejméně 12 izraelských vojáků utrpělo zranění poté, co palestinský řidič najel v Jeruzalémě ve čtvrtek ráno kolem 02:00 místního času (01:00 SEČ) do skupiny lidí, napsal server deníku The Times of Israel. Jeden ze zraněných je ve vážném stavu. Incident se odehrál na ulici Davida Remeza. Policie incident vyšetřuje jako teroristický útok.