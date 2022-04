V Izraeli zemřela sekretářka z továrny Oskara Schindlera

„Byl to velmi okouzlující muž, velmi společenský. Nechoval se k nám jako ke spodině,“ vzpomínala. Po válce odešla do Spojených států, kde žila až do roku 2007, kdy odešla ve věku 92 let do Izraele. Tam se podle svého syna „stala jakousi celebritou“ kvůli popularitě filmu Schindlerův seznam, což podle něj „napumpovalo dalších 15 let do jejího života“.