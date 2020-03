V Izraeli sílí arabské strany, rekordních 15 poslanců maří Netanjahuovi sestavení koalice

K úspěchu arabských kandidátů přispělo několik důvodů, uvedl list The Guardian. Napomohla mu Netanjahuova tvrdá protiarabská vyjádření. Izraelské Araby, kteří dříve často volby bojkotovali, dovedl k urnám i kontroverzní americký plán na izraelsko-palestinské urovnání. Ten byl měl nejen legalizovat velkou část židovských osad a sídlišť postavených na územích obsazených v šestidenní válce, ale mohl by také část izraelských Arabů připravit o občanství. Týkalo by se to těch izraelských Arabů, jejichž obce by se staly nově součástí vznikajícího Palestinského státu.

Pondělních voleb se v Izraeli účastnil nebývale vysoký počet voličů z řad izraelských Arabů, hlasovalo jich 65 procent, uvedl ve svém odhadu nevládní Izraelský demokratický institut.

Arabové přišli v houfech

„Víme, že Arabové přišli k volebním urnám v houfech,“ řekl předseda Společné kandidátky Ajman Odah. Použil přitom Netanjahuovo urážlivé slovní spojení o „houfech arabských voličů” z voleb před čtyřmi lety, kdy izraelský premiér varoval, že se Arabové snaží zabránit jeho vítězství.

Odah nijak nepopíral, že snahou arabských politikou je oslabit Netanjahua. „Bylo jasné, že každý na společné kandidátce vede boj proti pravicové vládě,“ uvedl.

„Odvedli svou práci, protože máme obavy. Zablokovali jsme Netanjahuovu ultrapravicovou vládu,” uvedl Odahův mluvčí Dean Issacharoff.

Nárůst síly arabských politiků

Ještě loni v dubnu ve volbách arabští kandidáti získali jen deset křesel. Už tehdy se nepodařilo Netanjahuovi sestavil vládu, a tak se volby opakovaly v září. To už do nich vstoupili arabští politici na Společné kandidátce, která získala 13 křesel. Tehdy volby skončily dalším patem, když většinovou vládu nebyl schopen sestavit ani Benny Ganc ze středové koalice Modrá a bílá, ani Netanjahu, který oslabil.

Tehdy arabská kandidátka posbírala hlasy i izraelské levice, jejíž vliv oslabil a už nemá reálný vliv na domácí politiku. „Mnoho levicových voličů bylo zklamaných a rozčarovaných,“ dodal Issacharoff.

Pro Araby hlasují i Židé

Pro arabskou kandidátku už tehdy hlasovali i dosavadní voliči sionistické strany Merec, která je proti okupaci palestinských území, a to proto, že se spojila se slabou levicí. Pro arabskou Společnou kandidátku tak hlasovala i 75letá Miriam Maikinová z Kfar Chajimu. Vadilo jí, že se Merec spojila s levicovou koalicí, jejíž součástí je i partaj, která spolupracovala se sekulárním politikem Avigdorem Liebermanem hájícím zájmy ruských přistěhovalců. „To je pro mne těžké spolknout,“ řekla listu Ha´arec.

Zklamal ji i Benny Ganc v čele Modré a bílé. „Když řekl, že není připraven, aby Arabové podporovali (jeho) vládu zvenku (bez toho, aby do ní vstoupili), tak jsem se rozhodla volit Společnou kandidátku. Bylo by lepší, kdyby neřekl nic. Jednají, jako by Arabové měli koronavirus,“ zlobí se Maikinová.

Pro Araby hlasoval i 51letý Eli Barkat z Jeruzaléma, který byl ve městě tajemníkem Merecu: „Můj hlas byl pro solidaritu.“ Přiznal, že s některými arabskými politiky se názorově rozchází, ale důležitá je podle něj spolupráce. Doufá, že vznikne nějaká arabsko-židovská strana a začne skutečná spolupráce.

Po Araby hlasovala i jednatřicetiletá žena, která dlouho volila Likud. „Volila jsem Likud, protože jsem si myslela, že Netanjahu je vůdce se zkušeností. Neviděla jsem nikoho, kdo by ho mohl nahradit. Ale nyní to vidím jinak. Nevolit podle toho, kdo by byl nejlepším premiérem, ale kdo by reprezentoval moje hodnoty a mou touhu po tolerantnější společnosti,“ vysvětlila své pohnutky.

Více hlasů po Araby v židovských komunitách

Ha´arec cituje novináře Itaje Mašiacha, který tvrdí, že viděl data, podle nichž arabská Společná kandidátka získala 20 000 hlasů v obcích, kde je 75 procent židovských voličů. V září na stejných místech získali jen 9000 hlasů.

Ředitel hebrejskojazyčné části volební kampaně Společné kandidátky Nimrod Fleishenberg řekl Ha´arecu, že největší nárůst hlasů židovských voličů byl v etnicky smíšených městech, jako je Haifa, Tel Aviv a Jaffa. Ale i v místech s naprostou převahou židovského obyvatelstva přibylo hlasů pro Společnou kandidátku: V Ramat Ganu jich bylo v září 289 a nyní je jich 573, což přestavuje 0,66 procenta.