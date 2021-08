V Izraeli přibývá nakažených. Třetí dávku vakcíny zvažují dávat i lidem nad 45 let

Izraelské ministerstvo školství ale varuje, že po zahájení školního roku by se mohla nemoc šířit naopak mezi školáky, přičemž každý den by se jich mohlo nakazit až 5000. Nově by se měly zdarma testovat děti mezi 3 až 12 lety. Naopak u dětí nad 12 let by byly testy za peníze, jestliže by nebyly očkované. Děti pod 12 let zatím nelze očkovat.