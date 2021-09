Třetí dávka pomáhá, dokládá studie

Podle studie posilovací očkování u osob starších 60 let významně zvyšuje ochranný účinek vakcíny Pfizer/BioNTech.

Izraelští vědci v časopise New England Journal of Medicine napsali, že u lidí, kteří byli v Izraeli očkováni dvakrát, bylo zjištěno desetkrát více infekcí a téměř dvacetkrát více závažných onemocnění než u lidí vakcinovaných třikrát.

Izraelští vědci předpokládají, že nakažlivější varianta delta a klesající imunitní ochrana šest měsíců po druhé dávce vedou k 50procentnímu snížení účinnosti očkování – s posilovací dávkou se účinnost zvyšuje na 95 %. To je srovnatelné s ochranou, která byla původně hlášena proti variantě alfa.

Carstena Watzla, šéfa Německé imunologické společnosti, výsledek výzkumu nepřekvapil. Už dříve se vědělo, že po třetí dávce je hladina protilátek asi desetkrát vyšší než po dvou injekcích, upozornil. Studie nyní ukazuje, že to „znamená velmi, velmi slušný ochranný účinek“. Ochrana proti infekci a onemocnění je „výrazně lepší“ u lidí očkovaných třikrát, dodal.

Watzl v listě Welt am Sonntag upozornil, že téma vedlejších účinků studie nezohlednila. Z Izraele však zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by třetí dávka měla výraznější nežádoucí účinky než dávka druhá.

To, že třetí dávka výrazně zlepšuje imunitní ochranu, neznamená, že je i nezbytná. Po­dle Institutu Roberta Kocha jsou dvě dávky velmi účinné i při ochraně mladých lidí před hospitalizací. Watzl proto nedoporučuje posilovací vakcínu mladším lidem, ale osobám starším 80 let a starším 60 let s předchozími chorobami.