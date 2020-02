Syrská protivzdušná obrana ohrozila dopravní letadlo

Airbusu A320 letícímu z Teheránu do Damašku vážně hrozilo, že ho 6. února sestřelí syrská protivzdušná obrana (PVO), která reagovala na další izraelský nálet v okolí Damašku. Letadlo se na poslední chvíli podařilo vyvést ze zóny, kde by mohlo být syrskou PVO, jež byla uvedena do pohotovosti, sestřeleno. Přistálo nakonec na ruské základně Hmimín v provincii Latákija, uvedla ruská agentura TASS.