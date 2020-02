Smrt v náručí otce. Roční Lailu k lékaři nestačil donést

Příběh popsal na svém Facebooku lékař Húsam Adnan. Na osudu Laily a jejího otce dokumentuje tragický rozsah devět let trvající války v Sýrii. Dívka žila v uprchlickém táboře, protože její otec patří k odpůrcům prezidenta Bašára Asada. Dívka onemocněla a její stav se zhoršoval. Muž se proto rozhodl, že ji dopraví na kliniku. Zabalil ji do pokrývek, vzal do náručí a nad ránem vyrazili.