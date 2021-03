Raketa zapálila zásobník ropy v Saúdské Arábii

V ropném terminálu v provincii Džizán na jihu Saúdské Arábie vzplál ve čtvrtek večer jeden z velkých zásobníků ropy, který zasáhla raketa, oznámilo v pátek saúdskoarabské ministerstvo energetiky. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V pátek je to šest let, co se Saúdská Arábie zapojila do jemenské občanské války na žádost jemenského prezidenta. Abd Rabbú Mansúr Hádí nedokázal čelit vzbouřeným šíitským Húsíům, kteří mají podporu Íránu.