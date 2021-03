Provoz v Suezu byl kvůli zablokované lodi přerušen. Denní ztráty jdou do stovek miliard

Po noční přestávce začali specialisté s uvolněním nákladní lodi Ever Given provozované společností Evergreen Marine ve čtvrtek ráno. Podle správy průplavu se snaží týmy uvolnit plavidlo o výtlaku 224 tisíc tun pomocí obřích rypadel a vyhnout se jeho odlehčení vykládkou kontejnerů, což by zabralo mnoho dní.